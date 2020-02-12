12 Şubat 2020 Çarşamba 23:34:43 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 23:36:38
MSB: 55 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
MSB: İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.
MSB: İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; bugün 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.
Bakan Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Mehmetçiklerimize ve birliklerimize 'Misilleme' talimatı verildi