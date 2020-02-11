11 Şubat 2020 Salı 19:31:43 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 19:34:53
MSB: 51 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB): İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir" denildi.
DHA
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