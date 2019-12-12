12 Aralık 2019 Perşembe 11:20:59 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 11:23:26
MSB: 5 terörist hudut karakolumuza teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarındandan kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu." açıklamasında bulundu
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