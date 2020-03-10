10 Mart 2020 Salı 11:51:40 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 11:53:35
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
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