MSB: 3 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." açıklaması yapıldı.