13 Şubat 2020 Perşembe 10:08:14 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 11:05:25
MSB: 3 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu
MSB'den gelen açıklamaya göre, "Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından, "Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." açıklaması yapıldı.