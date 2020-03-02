02 Mart 2020 Pazartesi 17:05:24 | Son Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 17:08:27
MSB: 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığındaki 24 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
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