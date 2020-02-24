MSB açıkladı: Türkiye ve Yunanistan mutabakat sağladı
Milli ve Savunma Bakanlığı, "Türk ve Yunan Mill Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmelerde 2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Müteakip görüşmelere Ankara’da devam edilecektir." açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk ve Yunan Millî Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında Atina'da icra edilen üçüncü görüşmeler 21 Şubat 2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Görüşmelerde 2020 Yılı Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı üzerinde mutabakat sağlanmıştır.
Taraflar ayrıca, deniz ve hava faaliyetleri konularında iki ülke arasında daha fazla iş birliğinin geliştirilmesine ve emniyetin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
Bakanlıklar arası müteakip görüşmelere Ankara’da devam edilecektir."
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