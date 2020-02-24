MSB: 2 yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB:"Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."
MSB'den yapılan açıklamada, "Tel Rıfat'ta MİT ile gerçekleştirilen ortak operasyonda 2'si yönetici olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.
- MSB: 2 yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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