16 Mart 2020 Pazartesi 11:55:02 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 12:27:15
MSB: 2 PKK/YPG’li terörist daha teslim oldu
Terör örgütü PKK adeta çöküş yaşıyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Şırnak/Silopi’deki hudut karakolumuza teslim oldu." açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
AA
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