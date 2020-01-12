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12 Ocak 2020 Pazar 14:34:54 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 14:47:01

MSB: 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerinin imhası için operasyonlar son hızıyla devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında, azim ve kararlılıkla devam edecek." açıklamasında bulundu.

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