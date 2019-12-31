

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi bugün saat 15.00'de başladı. "MPİ gov tr canlı izleme linki: Yılbaşı çekilişi MPİ çekilişi tıkla canlı izle" aramaları yoğunlaştı. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek. Mili Piyango bileti satın alan vatandaşlar çekilişi canlı olarak takip etmek istiyor. MPİ gov tr canlı izleme linki, Yılbaşı çekilişi MPİ çekilişi canlı izleme linkine haberimizden erişim sağlanabiliyor.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango yılbaşı 2020 çekilişi bugün saat 15.00'de başladı. Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kurum tarafından 31 Aralık 2019 yılbaşı özel çekilişinin, idarenin Kızılay binası çekiliş salonunda saat 15.00’te başlayacağı duyuruldu.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango İdaresi’nin resmi internet adresinde canlı olarak yayınlanacak. Çekilişleri canlı olarak izlemek isteyen kişiler, kurumun internet adresinden (mpi.gov.tr) canlı olarak izleyebilecek.