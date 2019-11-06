Modern İpek Yolu açılıyor: Modern İpek Yolu güzergahı haberimizde

Modern İpek Yolu için tarihi gün yaşanıyor. Modern İpek Yolu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Çin'den gelen tren Ankara'dan Avrupa'ya uğurlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Xi'an şehrinden yola çıkıp, Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni 'China Railway Express' Ankara'ya ulaştı. Modern İpek Yolu hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor. Modern İpek Yolu güzergahı merak ediliyor.

Çin’den yola çıkıp, Marmaray’ı kullanarak kesintisiz olarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni, önceki gün Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Tren bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın da katılacağı törenle Ankara'dan Avrupa yolculuğu için uğurlanıyor.

TARİHE GEÇEN YÜK TRENİ

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçecek ilk yük treni China Railway Express, Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yapmıştı.

MODERN İPEK YOLU GÜZERGAHI

Çin'den Avrupa'ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray'ı da kullanarak Avrupa'ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek. Tren, Türkiye'de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İstanbul (Marmaray) ve Kapıkule (Edirne) güzergahını kullanıyor.