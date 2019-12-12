Model Tanja Dukiç'i vahşice döven Türk hakkında istenen ceza açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, soruşturma sonunda Çağrı T. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, “Kıskançlık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç’i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç’e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği” vurgulandı. Dukiç, iddianamede yer alan ifadesinde, “Beni tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Kulağımdan kan geldi, vahşice beni dövdü. Boğazıma bıçak dayadı. Beni öldüreceğini söyledi. Odaya beni kilitleyerek kaçmamı engelledi” dedi. Şüpheli Çağrı T. ise ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, Dukiç’e şiddet uygulayan Çağrı T. hakkında, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek Çağrı T. hakkında dava açtı. Çağrı T.’nin 18 Aralık’ta hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Hürriyet