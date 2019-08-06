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06 Ağustos 2019 Salı 09:12:26 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 09:13:28

MLKP'li teröristler PKK'lılarla saklanıyor

İstanbul’da yakalanan iki MLKP’li kadın terörist 2 yıl önce PKK’lı teröristlerle bu fotoğrafı çektirdi. İki kadın teröristle birlikte bu fotoğraf karesindeki 5 terörist de etkisiz hale getirilmiş oldu.

Güvenlik güçleri Ovacık Ali Boğazı, Kızılmescit Aslıca Ormanları, Bali deresi, Kutu deresi, Ahpanos Dokuz Kaya ve Munzur Vadisi'ni kapsayan bölgede, son 3 yılda düzenlediği operasyonlarda, aralarında MLKP'li teröristlerinde bulunduğu, 3'ü kırmızı, 3'ü mavi, biri yeşil, 8'i turuncu, 24'ü de gri listede yer alan ve toplam 29 milyon 500 bin lira ödülle aranan 39'u sözde yönetici 317 teröristi etkisiz hale getirdi.

İSTANBUL'DA YAKALANDILAR

Sabah'tan Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; son olarak bölgede süren istihbari çalışmalarda PKK'lılarla birlikte saklanan MLKP'li "Eylül" kod adlı 42 yaşındaki Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı 23 yaşındaki Güneş Akan'ın bir süre önce İstanbul'a gittiklerini belirlenince operasyon yapıldı. İki kadın teröristin saklandıkları Güngören'deki ev İHA'lar, yerden 24 saat takibe alındı. Müsteşarlık aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sık sık bilgi veren özel ekip, sürdürdüğü teknik ve fiziki takipte, kadın teröristlerin tanınmamak için sürekli kılık-kıyafetini ve saç şeklini değiştirdiğini de belirledi. Tüm deliler toplandıktan sonra, özel harekât timlerinin de katıldığı operasyonla kıskıvrak yakalanan teröristlerin, "Buraya kadarmış. Bizi nasıl buldunuz?" dedikleri öğrenildi.

Teröristlerden Dilek'in MLKP'li terörist grubun sözde tim komutanı olduğu ve 5 yıl önce Suriye'ye oradan da Kuzey Irak'a geçip silah eğitimi aldığı belirlendi. Yardımcısı olan Akan'ın ise 4 yıl önce örgüte katıldığı tespit edildi.

İki teröristin 2017'de Kahramanmaraş'taki Nurhak Dağı'nda öldürülen MLKP'nin o dönem Türkiye sorumlusu "Alişer" kod adlı Hüseyin Akçiçek ile yaralı yakalanan Ovacık Kaymakamı'nın katili PKK'lı "Azad Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu ve bir milyon 500 bin lira ödüllü mavi listede aranan "Seydo Azad" kod adlı Taylan Kutlar ile çekilmiş fotoğrafı çıktı. Böylece fotoğraftaki 5 terörist de etkisiz hale getirilmiş oldu.

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