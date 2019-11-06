Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı

İran’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kullanmış oldukları TIR’ın özel bölmelerine gizleyen E.N. ve S.N.’yi izlemeye alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler üzerinde teknik ve fiziki takip başlattı. Jandarma ekipleri şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Avrupa ülkelerine götüreceğini belirledi. Ekipler takip sonucunda uyuşturucu maddenin naklinde kullanılacak şüpheli aracı belirledi ve söz konusu aracı da takibe aldı.

Semboller dikkat çekti

Uzun bir süre aracı fiziki olarak takibe alan Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken şüpheli araca operasyon düzenledi. Şüphelileri etkisiz hale getiren jandarma ekipleri, dedektör narkotik köpekleri Vadi ve Avcı’nın da katılımıyla söz konusu TIR’ı didik didik aradı.



Narkotik köpeklerinin şoför koltuğunun alt kısmında oluşturulmuş gizli bölmeye tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştı. Gizli bölmede, 199 adet paketlenmiş halde toplam 102 kilo eroin bulundu. Jandarma ekipleri ele geçirilen uyuşturucular üzerindeki incelemelerde çeşitli mitolojik semboller, figür ve mühür kullanılarak paketlenen uyuşturucuların Avrupa ülkelerindeki bazı özel müşteriler için hazırlandığını belirledi. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)