03 Ocak 2020 Cuma 19:25:41 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 19:27:20
MİT'in yakaladığı o FETÖ'cü tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Harun Çelik tutuklandı.
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