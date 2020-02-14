7 Şubat MİT kumpasıyla ilgili soruşturma sonlandı 34 şüpheli için istenen cezalar

FETÖ'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

34 ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

ŞÜPHELİLER KİM



İddianamede, şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor.

KUMPAS ÖNCESİ 2 FETÖ'CÜ AMERİKA'YA GİTTİ



İddianamede ayrıca kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.



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