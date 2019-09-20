20 Eylül 2019 Cuma 14:03:23 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 15:06:10
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nın istihbaratçısı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat yapılanmasında yer alan Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu 16 Eylül 2019'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 15 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.
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