24 Ekim 2019 Perşembe 09:49:36 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:51:56
MİT ve TSK yine gururla sunar: Kırmızı kategoride bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK'nın operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, kırmızı kategoride aranan Servet Aydın ve Söylemez Yaşar olduğu belirlendi.
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