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15 Şubat 2020 Cumartesi 08:13:50 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 08:20:58

MİT TIR'ları kumpasının düğmesine Amerika'da basıldı

7 Şubat MİT kumpası iddianamesi açıklandı. FETÖ imamlarının, 15 Temmuz’daki gibi, Pensilvanya’ya giderek talimat aldıkları, dönüşte de Hakan Fidan’a yönelik operasyonun düğmesine bastıkları ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca  FETÖ tarafından 7 Şubat 2012’de MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu MİT görevlilerinin ifadeye çağrılması kumpasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede MİT kumpasına ilişkin ilk kez yapılan tespitler yer aldı. Örgüt lideri FETO ile doğrudan ilişkili olan emniyet imamı Çetin Özgür ile örgütün yargı imamlarından I·lyas S¸ahin’in kumpas planını onaylatmak ve talimatı almak için 19-20 Ocak’ta ABD’ye gittikleri ortaya çıktı. Şüpheliler talimatı aldıktan sonra ise Kızılcahamam’da toplantı tertip ettikleri bu toplantıya Karlov suikastı sanıklarının da katıldığı tespit edildi.   

ERDOĞAN VE FİDAN

İddianamede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin hükümet üyeleri ve MİT Başkanı Hakan Fidan mağdur olarak yer alıyor. Şüpheliler arasında ise örgüt lideri Fetullah Gülen’in yanı sıra eski emniyet görevlileri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Yurt Atayün, Serdar Bayraktutan, Gazeteci Mustafa Gökkılıç yer aldı.

DARBE GİRİŞİMİ

İddianamede, sanıklar hakkında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye tes¸ebbüs etme”, “silahlı terör örgütü kurma ve yönetme”, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme”, “gizliliğin ihlali” ve “nitelikli resmi belgede sahtecilik” suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ila 53 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

KIZILCAHAMAM’DA BULUŞTULAR

İddianamede, 13 Ocak 2012’de yapılan KCK operasyonunda Diyarbakır DTP binasında ele geçtiği öne sürülen “Oslo ses kayıtları”nın, FETÖ tarafından yerleştirildiği ve 3 Şubat 2012’de incelemeye alındığı belirtildi. ABD’den talimatları alan, şüpheliler Çetin Özgür ve İlyas Şahin’in örgüt hiyerarşisi gereği emniyet birimlerine iletilmesinin, o dönem örgütün “Marmara Bölge İmamı” olan “Arif” kod adlı şüpheli Ali Rıza Tekinkaya tarafından yapıldıgˆı tespitine yer verildi.
İddianamede, firari şüpheli Tekinkaya’nın kumpastan önce 2, 3 ve 4 S¸ubat 2012 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam Asya Termal Otel’de 5202 numaralı odada konakladıgˆı, hemen yan odasında örgütün sözde Güneydoğu emniyet imamı “Bekir” kod adlı şüpheli Hüseyin Civan’ın kaldığı anlatılan iddianamede, bu şahıslarla birlikte kalanların tamamının sorgulandığı ve otelde toplam 120 FETÖ/PDY s¸üphelisinin bulundugˆunun belirlendiği ifade edildi.

KARLOV ZANLILARI!

İddianamede toplantıya, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada firari sanık olan Murat Tokay ve Ahmet Kılınçarslan’ın da katıldığı ifade edildi.

Akşam

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