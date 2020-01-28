28 Ocak 2020 Salı 16:01:46 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 16:04:32
MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan hakkında karar!
FETÖ yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda MİT tarafından yakalanarak Kosova'dan Türkiye'ye getirilen Hasan Hüseyin Günakan'ın cezası belli oldu.
FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT tarafından Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen sanık Hasan Hüseyin Günakan örgüt üyeliğinden 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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