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04 Mart 2020 Çarşamba 09:39:18 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 10:07:11

MİT ajanını deşifre eden Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Libya'da şehit olan MİT ajanını deşifre eden Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu sabah baskınıyla gözaltına alındı. Odatv ve emsalleri "Basın Özgürlüğü" kılıfıyla her türlü ihanete imza atıyor.

Odatv kime hizmet ediyor? Geçtiğimiz gün Odatv, MİT mensubunu ve ailesini deşifre etti. Barış Terkoğlu bu sabah baskınıyla gözaltına alındı. Barış Terkoğlu'nun Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldüğü ve ifadesinin alındığı bildiriliyor.

ŞEHİT EDİLEN MİT MENSUBUNU DEŞİFRE ETTİ

Barış Terkoğlu'nun Haber Müdürü olduğu Odatv, dün büyük bir skandala imza atmış Libya'da şehit olan askerin kimlik bilgilerinin tamamını deşifre etmişti.

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNU

Madde 27 – (Değişik: 17/4/2014-6532/7 md.)
Millî İstihbarat Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

MİT mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenler ile MİT mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleyen veya değiştiren ya da bu sahte belgeleri kullananlara üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde;

9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 11 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların üzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddeleri hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkında üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir.

CEZA ÜÇTE BİRİ ORANINDA ARTIRILIR

Bu Kanun kapsamındaki görev ve yetkilerin kullanılmasını engelleyenlere üç yıldan beş yıla kadar, ihmal veya suistimal suretiyle önleyenlerle yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. Söz konusu fiillerin MİT mensuplarınca işlenmesi hâlinde verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.
 

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