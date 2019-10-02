Miss Turkey 2019 yoğun ilgi görüyor. Her sene düzenlenen Miss Turkey yarışması bu sene de heyecanla bekleniyor. "Miss Turkey 2019 ne zaman? Miss Turkey 2019 finalistleri kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 200’den fazla aday arasından seçilen 20 güzel, MİSS TURKEY 2019 finalinde yarışacak ve aralarından bir isim birincilik tadını takacak. Ayrıca, finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak. Miss Turkey'de seçilen 20 finalistin kimler olduğu merak ediliyor. Miss Turkey 2019 finalistleri listesi haberimizde yer alıyor.

MİSS TURKEY 2019 NE ZAMAN?

Miss Turkey 2019” Güzellik Yarışması, bugün 02 Ekim 2019 Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapılacak.

Ayrıca, 02 Ekim Çarşamba günü yapılacak finalde dereceye girecek Miss Turkey’lerin ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışına çıkacak.

MİSS TURKEY 2019 FİNALİSTLERİ KİMLER?

1 NUMARA: SİMAY RASİMOĞLU BOY: 1.88YAŞ: 22ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU MİMARİ RESTORASYON BÖLÜMÜ MEZUNU

2 NUMARA: BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ BOY: 1.80YAŞ: 23İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK BÖLÜMÜ MEZUNU

3 NUMARA: MELİKE KANBURBOY BOY: 1.78 YAŞ: 24 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU

4 NUMARA: HÜRAY ERTÜRKBOY BOY: 1.77 YAŞ: 20ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

5 NUMARA: DİLARA ÖZDEMİR BOY: 1.77YAŞ: 20MALMÖ ÜNİVERSİTESİ GLOBAL SİYASİ İLİŞKİLER FAKÜLTESİ İNSAN HAKLARI BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

6 NUMARA: İDİL DOĞA ORAL BOY: 1,76YAŞ: 20İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIMI FAKÜLTESİ MODA TASARIM BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

7 NUMARA: SELİN KARAASLAN BOY: 1.76YAŞ: 22MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNU

8 NUMARA: ADA DEMİRELLİ BOY: 1.76YAŞ: 19EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

9 NUMARA: REYHAN KASAPOĞLU BOY: 1.74YAŞ: 20İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

10 NUMARA: ALEYNA YAVAŞ BOY: 1.70YAŞ: 20TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM İŞİ ÖĞRETMENLİĞİ

11 NUMARA: NAZLI CAN ÇETİN BOY: 1.76YAŞ: 19BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

12 NUMARA: ZÜBEYDE LOKMANOĞLU BOY: 1.76YAŞ: 18YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ RUS DİLİ VE EDEBİYATI 1.SINIF ÖĞRENCİSİ

13 NUMARA: ELİF YAHYAOĞLU BOY: 1.76YAŞ: 24YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ MEZUNU

14 NUMARA: SANDRA DENİZ KARSLI BOY: 1.77YAŞ: 19SAN DIEGO STATE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İLETİŞİM BÖLÜMÜ 2.SINIF ÖĞRENCİSİ

15 NUMARA: TIFFANY İNCİ KURAK BOY: 1.78YAŞ: 23MILDRED SCHEEL SCHULE MODA PAZARLAMA VE SATIŞ DANIŞMANLIĞI BÖLÜMÜ

16 NUMARA: NURSENA ÖZCANLI BOY: 1.78YAŞ: 21MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ 4.SINIF ÖĞRENCİSİ

17 NUMARA: ECE DEMİRALP BOY: 1.78YAŞ: 21İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

18 NUMARA: PELİN KAHRAMAN BOY: 1.80YAŞ: 23HOCHSCHULE DER MEDİEN İLETİŞİM FAKÜLTESİ MEDYA EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

19 NUMARA: BÜŞRA TURAN BOY: 1.85YAŞ: 20İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA VE TEKSTİL TASARIMI 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

20 NUMARA: NAZ ÖZDEĞİRMENCİ BOY: 1.85YAŞ: 22YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ MEZUNU