19 Ocak 2020 Pazar 13:30:26 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 13:32:52
Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı
AA Genel Müdürü Kazancı: Mısır'da 14 Ocak'ta gözaltına alınan çalışanlarımızın tamamı serbest bırakıldı
AA
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