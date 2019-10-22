Miroğlu ile CHP’li Atıcı canlı yayında birbirine girdi: Böyle faşistlerle bizi bir daha oturtmayın

Programda CHP’li Aytuğ Atıcı, AK Parti’nin ırkçılık yaptığını belirterek Miroğlu’na da “Irkçılık yapma” dedi. Bu sözlerden sonra canlı yayında büyük bir tartışma yaşandı.

Aytuğ’un sözleri üzerine Miroğlu, “Bu ülkenin ırkçıları beni Diyarbakır cezaevinde işkence ederek tuttular. Kürtler ve Türkler kardeşçe yaşabilir dediğim için.. Sen dön kendi partine dön, kıyamet kadar ırkçı ve ittihatçı bulursun, sen kimsin, böyle adamlarla beni muhattap etmeyin. Yaşar Kemal bile senin gibiler yüzünden Kürtçe konuşamadı, Kürdüm diyemedi.” tepki gösterdi.

"SEN NASIL BİR İFTİRACI, SAHTEKARSIN"

Miroğlu, “Sen nasıl bir iftiracı ve sahtekarsın. Böyle faşistlerle bizi bir daha oturtmayın” diyerek sinirli bir şekilde programı terk etti.