Mirastan men etmeye çalıştı! Prenses hukuk savaşına devam ediyor!

1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, son Osmanlı halifesi Abdülmecit’in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Barakat Jah ile 1990’da evlenmiş, 1994’te boşanmıştı. 86 yaşındaki Mukarram Barakat Jah, kızları Nilüfer Elif Jah’a Haydarabad’da 200 milyon dolar değerindeki Çırağan Sarayı’nı hediye etmişti. Ama iddiaya göre; Mukarram Barakat Jah’ın 1979’da ayrıldığı eski eşi, iki çocuğunun annesi Esra Birgen devreye girip sarayın kendi hakkı olduğunu savunmuş, Nilüfer Elif Jah’ı mirastan men etmeye çalışmıştı.

BAYRAĞI DEVRALDI

2017’de hayatını kaybeden Manolya Onur yıllarca kızının hakkını aramak için mahkemeden mahkemeye koşmuş, “Prensesim Nilüfer’in paralarını mutlaka geri alacağız, adalet bir gün yerini bulacak” demişti. Bugün 28 yaşında olan Nilüfer Elif Jah, bayrağı rahmetli annesinden devraldı, hukuk savaşı sınırları aştı.

Prenses, İngiliz The Sunday Times gazetesine röportaj verdi.

Çırağan Sarayı’nın kendisine kaldığını belgeleyen mavi kaplı bir defter olduğunu ve onu bulmak için dedektif tuttuğunu, sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.

Bu fotoğraf çekildiğinde Nilüfer Elif Jah 3 yaşındaydı.

ALZHEIMER HASTASI

Nilüfer Elif Jah, babasını 2010’dan 2017’ye kadar hiç görememiş, bundan Esra Birgen’i sorumlu tutmuştu. Sonunda Mukarram Barakat Jah’ın İstanbul Suadiye’ye yaşadığı yeri öğrenmiş, polis yardımıyla görmeye gitmiş, “Esra Hanım babamı benden hep kaçırıyor, izini bulduğumda adres değiştiriyor” diye isyan etmişti. Sanılanın aksine Mukarram Bereket Jah ölmedi. Nişantaşı’nda bir apartman dairesinde kalıyor. Nilüfer Elif Jah da alzheimer hastası babasını hiç aksatmadan her gün ziyarete gidiyor.

ANNESİNİN ESKİ AŞKI KOL KANAT GERDİ

Manolya Onur’un 11 yıl aşk yaşayıp 2006’da ayrıldığı Turgay Uzun sosyetede parmakla gösteriliyor. Turgay Uzun, Manolya Onur’un ölümüyle Nilüfer Elif Jah’a kol kanat gerdi, himayesi altına aldı. Maddi manevi her an yanında. Bu dava sürecinde destek oluyor. Nilüfer Elif Jah da “O benim manevi babam” diyor.

(superhaber)