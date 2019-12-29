  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,2250
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trabzonspor son yılların en iyi ilk yarı puanını aldı Trabzonspor son yılların en iyi ilk yarı puanını aldı
Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmaları yasakladı' iddialarına yanıt Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan 'Muhtarların 'Kanal İstanbul' aleyhine konuşmaları yasakladı' iddialarına yanıt
Trabzon'da aracının kaymasını engelleyen vatandaş aracının altında kalarak can verdi Trabzon'da aracının kaymasını engelleyen vatandaş aracının altında kalarak can verdi
Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' Süleymaniye Camii'nde akılalmaz hata Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' Süleymaniye Camii'nde akılalmaz hata
Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak
Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak Yerli ve milli yüksek faydalı yük kapasiteli insansız hava aracı Aksungur 2020'de TSK'ya sunulacak
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: 11 saatten fazla çalışan işçilere 1.5 saat öğle molası vermeli Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: 11 saatten fazla çalışan işçilere 1.5 saat öğle molası vermeli
CHP lideri Kılıçdaroğlu'unda tepki çeken üslup! Kanal İstanbul'u destekleyenlerin aklını sorguladı CHP lideri Kılıçdaroğlu'unda tepki çeken üslup! Kanal İstanbul'u destekleyenlerin aklını sorguladı
Başkan Erdoğan 2019 yılında da çok çalıştı Başkan Erdoğan 2019 yılında da çok çalıştı
Adana'da "illegal" tefeciler gözaltına alındı Adana'da "illegal" tefeciler gözaltına alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör kulüplere 17.7 milyon TL Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör kulüplere 17.7 milyon TL
Belgrad Ormanı anketi: Vatandaş çöp ile kirletenlerin cezalandırmasını istedi Belgrad Ormanı anketi: Vatandaş çöp ile kirletenlerin cezalandırmasını istedi
Sörloth sezonun ilk yarısında kariyer rekorunu egale etti Sörloth sezonun ilk yarısında kariyer rekorunu egale etti
İnsanın algılarını ne değiştirir İnsanın algılarını ne değiştirir
Meteoroloji: Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek, karla karşı yağmur geliyor Meteoroloji: Sıcaklıklar hissedilir şekilde düşecek, karla karşı yağmur geliyor
TSK'nın Somali'ye yardım malzemesi taşıyan 'uçan kale'si böyle karşılandı TSK'nın Somali'ye yardım malzemesi taşıyan 'uçan kale'si böyle karşılandı
Falcao sezonun ilk yarısını muhteşem kapattı Falcao sezonun ilk yarısını muhteşem kapattı
Galatasaray'da devre arası tatili başladı Galatasaray'da devre arası tatili başladı
Arda Turan Başakşehir'de arkadaşlarıyla vedalaştı Arda Turan Başakşehir'de arkadaşlarıyla vedalaştı
Tel Abyad'da 39 adet Katyuşa roketi ele geçirildi Tel Abyad'da 39 adet Katyuşa roketi ele geçirildi
Dışişleri Bakanlığı: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasının emsal teşkil etmesini bekliyoruz Dışişleri Bakanlığı: İngiliz teröristin babasının tutuklanmasının emsal teşkil etmesini bekliyoruz
Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile diplomatik bağların kesilmesini istedi Trablus Parlamentosu, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile diplomatik bağların kesilmesini istedi
Prof. Dr. Ali Kahriman: Kanal İstanbul'da patlatmalı kazının hasar riski yok Prof. Dr. Ali Kahriman: Kanal İstanbul'da patlatmalı kazının hasar riski yok
Hatay'da iki kişi köpeği zehirleyip diri diri gömdüler Hatay'da iki kişi köpeği zehirleyip diri diri gömdüler

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Aralık 2019 Pazar 13:29:15 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 13:44:39

Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' Süleymaniye Camii'nde akılalmaz hata

Mimar Sinan'ın 'kalfalık eseri' eserim dediği Süleymaniye Camii'nde restorasyonda akılalmaz bir hataya imza atıldı. Kapının üst iki tablasında yer alan Sad Suresi'nin 49'uncu ve 50'inci ayetlerinin onarım sırasında yerleri karıştırıldı. İbadete açılan camii ile ilgili açıklama yapan İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, "Fark edildi ama 'müdahale etmeyelim' diye karar verildi." açıklamasında bulunuldu.

Süleymaniye Camii'ndeki restorasyon çalışmaları kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığı ortaya çıktı.

HATA KAPININ ÜST İKİ TABLASINDA

Tarihi Yarımada'da bulunan Mimar Sinan'ın 461 yıllık eseri Süleymaniye Camii'nde yıllar içinde defalarca restorasyon yapıldı. Dikkatli bir restoratör camideki yazılar hakkında yürüttüğü çalışma sırasında hatayı farketti. Kıbleye göre sol harim giriş kapısında kullanılan ayetlerin sıralamasında yanlışlık yapıldığını belirledi. Kapının üst iki tablasında Sad Suresi'nin 49'uncu ve 50'inci ayetleri yer alıyor. Ancak tablaların onarımlar sırasında yerlerinin karıştırıldığı ortaya çıktı. Sağ üst tablada Sad suresinin 50'nci ayeti, sol üst tablada ise Sad Suresinin 49'uncu ayeti yer alıyor fakat kapı tablalarındaki diğer örneklerde de olduğu gibi, 50'nci ayetin solda 49'uncu ayetin ise sağda olması gerekiyor.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"KAPININ O ŞEKİLDE KALMASI GEREKİYOR"

DHA'da yer alan habere göre, Tabii biz bahsettiğim 2007-2013 restorasyonlarında bu kapılara müdahalede bulunmadık, sadece temizlik ve vernikleme işlemleri yapıldı. Tabii bunun sağda yer alması gereken ayetin solda, solda yer alması gereken ayetin sağda olduğunu biliyoruz. Fakat tabii restorasyon bittiği için o şekilde kalması gerekiyor. Hatalı olduğunu biliyoruz, fakat bunu yapmak için uzun bir zaman gerekiyor. Camii ibadete açıldı. Bunlar çok büyük kapılar, bunları sökmemiz lazım, bunun için de yaklaşık 6 aya yakın bir süre gerekiyor. Camii ibadete açık olduğu için bu sefer o kapıyı söktüğümüz yeri bir şeyle kapatmamız lazım. Ahşap ya da çelik bir saçla kapatırsak o da çirkin bir görüntü olacak

"FARK ETTİK AMA MÜDAHALE ETMEDİK"

6 yıl süren restorasyonlar sırasında kapılardaki hatanın neden düzeltilmediğine ilişkin soru üzerine ise Sarı, "Fark edildi ama 'müdahale etmeyelim' diye karar verildi. Restorasyon süresi içinde yapılabilirdi ama müdahale etmeme karar aldık. 'Böyle kalsın' kararı da verilebiliyor. Tabii ki ters olduğu bilinmekte, ilk restorasyonda yapılabilir, düzeltilebilir. Bu da çok kolay verilecek bir karar değil. Bunu şu anda irdeleme aşamasındayız. Eğer bu şekilde bir karar verirsek onu tekrar yapmış, yerine doğru şekilde koymuş oluruz" dedi.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ