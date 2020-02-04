Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programları ile 2019'da büyük bölümü iş gücü piyasası dışında kalan engelli ve yaşlıların oluşturduğu 3 milyon 282 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştı.

Bu dönemde 1 milyon 510 bin 293 vatandaşa toplam 10 milyar 191 milyon 85 bin lira 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımında bulunuldu.

Muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı kapsamında 88 bin 158 haneye, 121 milyon 258 bin 775 lira destek sağlandı.

Eşi vefat eden, ekonomik yetersizlik içindeki 165 bin 481 kadın için sağlanan yardımların miktarı 376 milyon 924 bin 350 lira oldu.