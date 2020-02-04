Milyonlarca dezavantajlı vatandaşa devletin "şefkat eli" uzandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programları ile 2019'da büyük bölümü iş gücü piyasası dışında kalan engelli ve yaşlıların oluşturduğu 3 milyon 282 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programları ile 2019'da büyük bölümü iş gücü piyasası dışında kalan engelli ve yaşlıların oluşturduğu 3 milyon 282 bin ihtiyaç sahibi haneye ulaştı.
Bu dönemde 1 milyon 510 bin 293 vatandaşa toplam 10 milyar 191 milyon 85 bin lira 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımında bulunuldu.
Muhtaç asker ailelerine yönelik yardım programı kapsamında 88 bin 158 haneye, 121 milyon 258 bin 775 lira destek sağlandı.
Eşi vefat eden, ekonomik yetersizlik içindeki 165 bin 481 kadın için sağlanan yardımların miktarı 376 milyon 924 bin 350 lira oldu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Aktüel İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılara dayanıklı seyyar nöbet kulübesi gönderildi
- Bakan Çavuşoğlu: Saldırıya karşılık vermeye devam edeceğiz!
- Türk savunma sanayisinden müthiş hamle! Mühimmatlara yerli 'Kılavuz'
- CHP'nin 'Marmaray’ı Bülent Ecevit yaptı' skandalından sonra bir benzeri daha yaşandı
- İşte Türkiye'nin yeni nüfusu