Milyonlar Yeşilköy'de buluşacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 3 yılı dolayısıyla tüm Türkiye’de anma törenleri düzenlenecek. Başkan Erdoğan’ın programı Ankara’da saat 13.00'te Millet Camii'nde şehitler için okutulacak hatm-i şerife katılımıyla başlayacak. Daha sonra 14.00'te darbeci hainlerin bombaladığı Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlenecek özel oturumunda yer alacak.

ÜLKENİN BİRLİK BERABERLİK GÜNÜ

Saat 16.00'da FETÖ’cü teröristlerin hedef aldığı Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılışına katılacak. Başkan Erdoğan akşam saat 20.00'de ise Atatürk Havalimanı’ndaki anma programına iştirak edecek. Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy’e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin” ifadelerini kullanmıştı. Bu çağrının ardından milyonların Yeşilköy’e akın etmesi bekleniyor. Yüzbinlerce vatandaş tören alanını hıncahınç doldurarak bir kez daha dünyaya, milli irade dersi verecek.

‘UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ’

Erdoğan daha sonra sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya paylaşımında ise “Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız” mesajını paylaşmıştı. Hazırlanan videoda, 15 Temmuz gecesine dair görüntüler ve Erdoğan'ın 15 Temmuz'da vatandaşları Atatürk Havalimanı'na davet ettiği anlar da yer aldı. Karanın o gecede yaşananların için Yeşilköy’de düzenlenen programın ardından Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Müzesi açılışı yapacak.