20 Mart 2020 Cuma 15:39:34 | Son Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:41:04
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yalanlama: Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." ifadeli kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." ifadeli kullanıldı.
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