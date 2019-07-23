Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı; "Ceylanpınar'da 5 vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen 7 hedef imha edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla karşılık verildiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışları sonrası Ceylanpınar'da 5 vatandaşın yaralandığı belirtildi.
Bunun üzerine meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, "Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen 7 hedef imha edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
(AA)
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- Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama
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