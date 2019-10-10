Milli Savunma Bakanlığı'ndan İHA paylaşımı: Hedefler hassasiyetle tespit ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedeflerinin hassasiyetle tespit edildiğini duyurdu.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ateş altına alınan hedefler; uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit ediliyor" denildi.

Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye'den destek istedi.

Katar'la telefon görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefonda görüşerek, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BM Sözleşmesinin 51. maddesi çerçevesinde icra ediliyor

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Akar görüşmede, harekatın, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" çerçevesinde yapıldığını belirtti.