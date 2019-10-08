Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge' için hazırız mesajı
Milli Savunma Bakanlığı: Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.
Milli Savunma Bakanlığından, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele ve bu bölgede oluşturulmak istenen Güvenli Bölge harekâtıyla ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden "Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır" ifadesinin yer aldığı paylaşım, binlerce beğeni aldı.
'AZİM VE KARARLILIK' VURGUSU
Bakanlığın, resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır."
DHA
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