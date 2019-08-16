Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: Bugün ziyaret ettiler
Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne ve Türkiye'ye ziyarette bulunan ABD heyetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'li heyetin Türkiye'ye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde şu bilgilere yer verildi:
"ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında; Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.
Dün Şanlıurfa’da kurulan harekât merkezinde koordine faaliyetlerini tamamlayan ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki ABD askerî heyeti, bugün temaslarda bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı Karargâhını ziyaret etmiştir."
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