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03 Şubat 2020 Pazartesi 07:48:53 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:45:58

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 4 askerimiz şehit oldu

Katil Esed rejiminin İdlib'de topçu atışlarıyla yaptığı saldırıda 4 askerimizin şehit olduğu, 1'i ağır 9 askerimizin de yaralandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İdlib'deki hain saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib’te şehit olan dört askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." dedi.

DEVLETİMİZ HESABINI SORACAKTIR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun da saldırı sonrası yaptığı açıklamada 'Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır' ifadelerini kullandı.

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