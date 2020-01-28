28 Ocak 2020 Salı 16:53:19 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 17:06:49
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki saldırılara yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Rejim'in İdlib’deki saldırıları, masum sivilleri katletmekte ve bir insanlık trajedisine neden olmaktadır. Bölgedeki Gözlem ve Kontrol Noktalarımızın güvenliğini tehlikeye atacak girişimlere meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verilecektir' denildi.
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