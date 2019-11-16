16 Kasım 2019 Cumartesi 11:26:33 | Son Güncelleme: 16 Kasım 2019 Cumartesi 13:19:13
Milli Savunma Bakanlığı: Türk- Rus askerleri 7. ortak devriyeyi tamamladı
Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." açıklamasında bulundu.
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