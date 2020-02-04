Milli Savunma Bakanlığı: Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, bakanlığın Twitter adresinden "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Piyade Uzman çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, İstihkam Uzman Çavuş Serkan Deprem, Ulaştırma Uzman çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan, Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız ile İstihkam Onbaşı Uğur Kurt'un fotoğraflarını paylaştı.
Hulusi Akar, "Silah arkadaşlarımız, 3 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de TSK'nin Twitter adresinden yayımladığı mesajla şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Dün İdlib'de düzenlenen saldırıda 7 askerle, tır şoförü İsmail Akatay şehit olmuştu.
(AA)
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