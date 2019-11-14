14 Kasım 2019 Perşembe 12:09:57 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 12:19:56
Milli Savunma Bakanlığı: Rusya ile 6. ortak kara devriye tamamlandı
Türk ve Rus askeri unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
AA
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