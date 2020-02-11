11 Şubat 2020 Salı 14:11:34 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 14:34:21
Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir
Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" açıklamasını yaptı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir."
AA
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