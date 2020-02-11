  • Bist 100
    118955
  • Dolar
    6,0404
  • Euro
    6,5951
  • Altın
    304,5290
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı Pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili 165 kişinin ifadesi alındı
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor? Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı
Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı Çin’in koronavirüs salgını ile imtihanı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya ve İran'a uyarı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya ve İran'a uyarı
Başkan Erdoğan'dan askerimize yapılan alçak saldırı ile ilgili flaş açıklama! Başkan Erdoğan'dan askerimize yapılan alçak saldırı ile ilgili flaş açıklama!
Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik Türkiye-AB ilişkileri: Sorunlu ve zorunlu birliktelik
Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması Trump'ın Kudüs teo-politiği ve Yüzyılın 'Barış' Anlaşması
Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor Koronavirüs salgını küresel ekonomiyi tehdit ediyor
Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir
Muhalifler katil Esed'in helikopterini düşürdü Muhalifler katil Esed'in helikopterini düşürdü
Malatya Valiliği'nden flaş açıklama: 6 bin 56 konut ağır hasarlı Malatya Valiliği'nden flaş açıklama: 6 bin 56 konut ağır hasarlı
Afganistan'da 172 Taliban üyesi teslim oldu Afganistan'da 172 Taliban üyesi teslim oldu
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! TSK'dan sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı Yaklaşıyor yaklaşmakta olan! TSK'dan sınıra komando ve mühimmat sevkiyatı
NATO'dan İdlib krizi hakkında flaş açıklama NATO'dan İdlib krizi hakkında flaş açıklama
Kalleş saldırı sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması! 'Durum endişe verici' Kalleş saldırı sonrası Rusya'dan İdlib açıklaması! 'Durum endişe verici'
Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" demişti! partiden ihraç edildi! "CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim" Eski CHP Milletvekili Yılmaz Ateş, "CHP, FETÖ'ye teslim oldu" demişti! partiden ihraç edildi! "CHP üyeliğinden dün ihraç edildiğimi öğrendim"
Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır? Elektirik faturası desteği nasıl alınır? Elektrik faturası yüksek gelenler dikkat! Kış aylarında nasıl elektrik tasarrufu yapılır? Elektirik faturası desteği nasıl alınır?
Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkı itiraf etti! Defne Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz'ı silemedi Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkı itiraf etti! Defne Samyeli, eski aşkı Cem Yılmaz'ı silemedi
Bitlis'te köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı Bitlis'te köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
ABD'ye tahliye edilmişlerdi! Koronavirüs tespit edildi ABD'ye tahliye edilmişlerdi! Koronavirüs tespit edildi
2 bin 750 artçı olmuştu: Manisa için sevindiren deprem açıklaması geldi 2 bin 750 artçı olmuştu: Manisa için sevindiren deprem açıklaması geldi
Yanlış metroya bindiğini fark edince dışarı atladı Yanlış metroya bindiğini fark edince dışarı atladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Şubat 2020 Salı 14:11:34 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 14:34:21

Milli Savunma Bakanlığı: Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Alınan son bilgilere göre, İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir." 

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER