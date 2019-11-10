10 Kasım 2019 Pazar 17:41:33 | Son Güncelleme: 10 Kasım 2019 Pazar 17:56:19
Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
(AA)
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