Milli Savunma Bakanlığı: Bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır
Milli Savunma Bakanlığı; "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Sürenin sonunda ABD tarafından PKK/YPG’nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığı bildirilmiştir. Soçi'de Cumhurbaşkanımız ile Rusya Devlet Başkanı arasındaki mutabakat kapsamında yarından itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacak." ifadelerine yer verildi.
Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklaması...
AA
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