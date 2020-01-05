05 Ocak 2020 Pazar 15:57:30 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 16:07:24
Milli Savunma Bakanlığı: 2 PKK/YPG'li terörist daha Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Suriye'deki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtilerek, "Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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