27 Şubat 2020 Perşembe 15:57:29 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 16:02:36
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib sözleri
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarında bulundu. Akar, İdlib ile ilgili olarak, "Hava sahası konusunda bellir bir noktaya geldik. Ama sorun devam ediyor" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili konuştu. Bakan Akar, "Sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Ayrıca Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi.
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