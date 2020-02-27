Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib sözleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili konuştu. Bakan Akar, "Sonuca göre tavrımızı belirleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi.

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