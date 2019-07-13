  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,4100
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Süper Ligin en pahalı isimleri Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu Süper Ligin en pahalı isimleri Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu
MSB: Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı MSB: Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "15 Temmuz" töreninde dosta güven düşmana korku veren açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "15 Temmuz" töreninde dosta güven düşmana korku veren açıklama
Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya: Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya: Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi
CHP'lileri milyonluk telefon faturası kesmedi! Sıra posta giderinde CHP'lileri milyonluk telefon faturası kesmedi! Sıra posta giderinde
Emre Mor transferinde büyük kriz: Bizi devreden çıkarmaya çalıştılar Emre Mor transferinde büyük kriz: Bizi devreden çıkarmaya çalıştılar
Sancaktepe'de iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya gelen polis taşlı saldırıya maruz kaldı Sancaktepe'de iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya gelen polis taşlı saldırıya maruz kaldı
Japonya 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Can kaybı yok Japonya 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Can kaybı yok
Fernando, Galatasaray'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığını açıkladı Fernando, Galatasaray'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığını açıkladı
S-400'lerin teslimatında 2. gün S-400'lerin teslimatında 2. gün
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM'nin ülkesine yönelik raporunu kınadı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM'nin ülkesine yönelik raporunu kınadı
Terör örgütü Pençe'lenmeye devam ediyor! Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi Terör örgütü Pençe'lenmeye devam ediyor! Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı
Nepal'de sel ve toprak kaymaları onlarca insanın canına mal oldu Nepal'de sel ve toprak kaymaları onlarca insanın canına mal oldu
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı
Haluk el verdi Haluk el verdi
Nursuz ve tatsız kadın’ Nursuz ve tatsız kadın’
Yeni hayata Cameron imajı Yeni hayata Cameron imajı
Fotoğraf isyanı Fotoğraf isyanı
Yeni akım: Ufo dansı Yeni akım: Ufo dansı
Canı sıkılmış Canı sıkılmış
Tarımsal kalkınmaya 100 bin lira hibe Tarımsal kalkınmaya 100 bin lira hibe
Turkısh Cargo'dan güçlü büyüme Turkısh Cargo'dan güçlü büyüme
Emekli maaşını artıran 8 formül Emekli maaşını artıran 8 formül

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:44:06 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:51:39

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "15 Temmuz" töreninde dosta güven düşmana korku veren açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye yönelik operasyonların artan bir şiddet ve tempoda devam ettiğini belirterek, "27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.     

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katıldı.     

15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler ve ailelerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Akar, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurum ve kuruluşlarına sızan FETÖ'nün hain mensuplarının 15 Temmuz'da millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetlerine, demokrasiye karşı ülke tarihinde görülmemiş bir ihanete kalkıştığını anımsattı.     

Şanlı tarihi boyunca karşılaştığı zorlukları bir ve beraber olarak aşan asil Türk milletinin 15 Temmuz gecesi de hainler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek siyasi liderliğinde, yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olduğunu belirten Akar, demokratik değerler uğruna iman dolu göğüslerini siper eden milletin Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerinin vatansever evlatlarıyla bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğrattığını bildirdi.     

"Tıpkı Çanakkale'de ve milli mücadelede olduğu gibi egemenliği, bağımsızlığı, milli ve manevi değerleri uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin 15 Temmuz’da gösterdiği cesaret,  fedakarlık ve kahramanlık yeni bir diriliş destanı olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır" diyen Akar, "Asil milletimiz 15 Temmuz’da egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, milli iradeye kimsenin ipotek koyamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" diye konuştu.     

"ORDUSUNA SAHİP ÇIKTI"     

Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumlarını, milli ve manevi değerlerini canı pahasına koruyanlara, gazilere şükranlarını ileten, bu uğurda şehit olanlara rahmet dileyen Akar, hainlere karşı dimdik durarak tereddüt etmeden şehadete yürüyen TSK'nin kahraman personeli ile jandarma ve emniyet mensupları ile sivillere millet olarak minnettar olunduğunu ifade etti. Bakan Akar, şunları söyledi:     

"Bu asil milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri de kendisini zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan hain, alçak FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlenmekte, görev ve sorumluluklarını büyük başarılarla yerine getirmektedir. Terörle mücadele harekatları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe Harekatı başta olmak üzere düzenlenen harekatlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar FETÖ’den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Asil milletimiz ordusuyla arasını açmak isteyenlere itibar etmedi, terör örgütünün hain planına engel oldu, ordusuna sahip çıktı, ordu-millet anlayışımızın en güzel örneklerini sergiledi. 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreçte TSK personeli; bu asil milletin gerçek vatansever evlatları, karada, denizde ve havada, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü gayretle çalıştı, kendilerine verilen her türlü görevi yerine getirdi.TSK’de en küçük bir zafiyet yaşanmaması için büyük fedakarlıklar gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı olan silah arkadaşlarımın, mesleğe adanmışlık duygusuyla ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlıklar, her türlü takdirin üzerindedir."     

TERÖRİSTLE MÜCADELE HAREKATLARI     

15 Temmuz sonrası TSK'nin etkin, caydırıcı, saygın niteliklerini artırmak için personel eğitiminden reform niteliğindeki yeni askerlik sistemine, teşkilat yapısından savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar,  yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği MİLGEM'ler, taarruz ve genel maksat helikopterleri, silahlı, silahsız İHA'lar, Fırtına obüsleri ve optik sistemler başta olmak üzere  envantere giren modern harp silah ve araçlarının TSK'nin karada, denizde ve havada  etkinliğini ve caydırıcılığını her geçen gün artırdığını belirtti.     

Yerli ve milli silah sistemleri ile donatılmış TSK'nin kahraman ve fedakar personelinin başta FETÖ, PKK/ PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetleri olmak üzere, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta milletin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Akar, "Bu mücadele 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, yurt içinde ve sınır ötesinde, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" diye konuştu.     

Akar, terörü bitirmedeki kararlılıklarını belirterek, şöyle konuştu:     

"Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde, mavi vatanımızda ve semalarımızda devletimizin bekası, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı anda NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmekte, bölgesel-küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, başta NATO olmak üzere  uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini korumaktadır."     

Peygamber ocağı olarak da bilinen TSK'nin milli, manevi ve mesleki değerleriyle akıl ve bilim ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla  milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu dile getiren Akar, "En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır. Kahraman ve fedakar silah arkadaşlarımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin sevgisine ve güvenine layık olacaklarına yürekten inanıyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. 

Akar ve komutanlar daha sonra şehit aileleri, gaziler ve onların yakınlarıyla yemekte bir araya geldi.

AA

S-400'lerin teslimatında 2. gün
Sancaktepe'de iki aile arasında kavga
Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı
Eden Hazard: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım
Dengeleri değiştirecek teslimat
Maduro'dan BM raporuna karşı sert ifadeler
Emekli maaşını artıran 8 formül
Başkan Erdoğan'dan 'Milli ağaçlandırma bayramı' müjdesi
F.Bahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız futbolcu imzayı attı
Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz anmasına davet
Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü
Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
"Türkler beni bırakmak istemedi"
ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ