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07 Kasım 2019 Perşembe 19:57:21 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 20:17:30

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terör örgütü anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.

Bakan Akar, Bağdadi'nin öldürülmesinde ABD ile Türkiye'nin askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptığını bildirdi.

Bakan Akar, "Biz Suriye’ye girerken asla bir istila bir işgal baskın veya başka bir şey yapmıyoruz. Sadece harekatı yürütüyoruz. ABD ve Rusya ile bir anlaşma yaptık ve onlarla YPG’yi hem harekat bölgesinden hem de harekat bölgesinin doğu ve batı taraflarından çıkarmayı kabul ettiler ama ne yazık ki  YPG’li teröristler tarafından işlenen bir çok suç var. Bu yüzden bizde onlara karşı savaşıyoruz. Aynı zamanda ABD ve Rusya ile koordine olarak bölgede teröristlerin arındırılmasını istiyoruz. YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya  ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi." dedi.

işte Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamalarından satır başları;

Biz Suriye’ye girerken asla bir istila bir işgal baskın veya başka bir şey yapmıyoruz. Sadece harekatı yürütüyoruz. ABD ve Rusya ile bir anlaşma yaptık ve onlarla YPG’yi hem harekat bölgesinden hem de harekat bölgesinin doğu ve batı taraflarından çıkarmayı kabul ettiler ama ne yazık ki  YPG’li teröristler tarafından işlenen bir çok suç var.

Bu yüzden bizde onlara karşı savaşıyoruz. Aynı zamanda ABD ve Rusya ile koordine olarak bölgede teröristlerin arındırılmasını istiyoruz. YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya  ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi.  

-İşkence iddialarını araştırıyor musunuz?

Evet kesinlikle.

- Türkiye tarafından desteklenen kuvvetler tam olarak kim ve kategorik olarak onların DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı olmadığını söyleyebilir misiniz?

Tabii ki bunu söyleyebiliriz. Bu bahsettiğin örgütlerle bir alakaları yok. Tamamen Suriye halkından oluşuyorlar ve bağımsızlıkları için savaşıyorlar.

- NATO’nun en büyük ikinci ordusunun mevcut bakanısınız, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşması NATO ittifakından uzaklaşmaya yönelik bir hareket mi?

Türkiye NATO’nun merkezindedir. Biz bütün sorumluluklarımız yerine getiriyoruz. Ancak Suriye’nin kuzeyindeki bazı problemleri görüyoruz. Bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Önlemleri almak içinde iş birliği yapıyoruz.

-Türkiye Bağdadi’nin bölgedeki varlığından haberdar mıydı? Eğer Türkiye bilmiyorsa bunu istihbaratın başarısızlığı olarak görüyor musunuz?

Operasyondan önce biz ordular arasında birkaç bilgi alışverişi vyaptık. Aynı zamanda adamalrımızın koordineli şekilde çalışmasını sağladık. Harekat bölgesinde birliklerimizin operasyona zarar vermemesine dikkat ettik. Dediğim gibi operasyondan önce iki ordu arasında bilgi alışverişi gerçekleşti aynı zamanda askerler koordineli şekilde hareket etti. İstihbarat kuruluşlarımızn arasında yakın bir iş birliği var. Bilgilerin sağlam bir şekilde ulaşıldığına inanıyorum.

-Türkiye ABD Başkanı’ndan tam olarak ne bekliyor?

Sadece bilgilerin paylaşılmasını istiyoruz. Ortak bir hedefimizin olması diğer sorunlara da çözüm getirmesinde yardımcı olacaktır.

-İdlib’in de DEAŞ’lılar için güvenli olmasından endişe duyuyor musunuz?

Bu mümkün değil. Biz bütün teröristlere karşı savaşıyoruz. Mücadele ediyoruz. Birçok harekat gerçekleştiriyoruz. Bölgede teröristlerin arınmasına özen gösteriyoruz. Maalesef birçok masum insanın zarar gördüğü hareketler devam ediyor.

-3,5 milyon Suriyeli’nin güvenli bölgeye gönderilmesi hedefleniyor,  güvenli bölge 26 milyar dolar aktarılması gerekiyor. Peki bu para nereden gelecek?

Mültecilerin tekrar Suriye’ye dönmesi son derece önemli bir konu. Güvenli bölgenin inşaa edilmesi gerekiyor. Bunun için maddi destekte gerekli olacak.

AA

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