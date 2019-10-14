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14 Ekim 2019 Pazartesi 18:30:37 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 18:43:25

Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklama!

Milli Savunma Bakanı Akar; "TSK mensuplarının faaliyetleri yüksek moralle devam ediyor. Bugün Rusya Savunma Bakanı ile görüşmem oldu" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar; "Bugün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştük. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk" açıklamasında bulundu.

Akar: "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. "

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgede herhangi bir şekilde terör koridoruna müsade etmedik, etmeyeceğiz, birincisi bu. İkincisi de güvenli bölgeyi tesis edip hem kendi hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de diğer taraftan bu bölgeden ayrılmış bulanan Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde evlerine ve topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret eden Akar, "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin bilgi verdi.

Kılıçdaroğlu'nun makamında basına kapalı gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz ile Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Akar, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini dinlediğini söyledi.

Görüşmenin güzel geçtiğini ifade eden Akar, harekatın Mehmetçik'in kahramanlık ve fedakarlığıyla başarılı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bakan Akar, tarihe altın harflerle yazılacak faaliyetlerin icra edildiğinin altını çizerek, kontrol altına alınan bölgelerdeki halkın desteğinin de kendileri için moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

Milletin desteğinin Mehmetçik'in moral ve motivasyonunu yükselttiğini belirten Akar, "Hakikaten istekli, yetenekli personelimizin çalışmalarıyla inşallah bu harekatı olabildiğince kısa zamanda tamamlamaya çalışacağız. El yapımı patlayıcılarla, mayınlarla mücadele devam ediyor. Tuzaklar, keskin nişancılar, bir sürü ihtimaller var." diye konuştu.

"BU İŞİ HASSAS ŞEKİLDE YÖNETİYORUZ"

Askerlerin güvenliğine zarar gelmeyecek şekilde bu işi dikkatli, hassas şekilde yönetmeye çalıştıklarına işaret eden Akar, birinci önceliklerinin sivillere zarar gelmemesi olduğunu vurguladı.

Bakan Akar, koalisyon askerine zarar gelmemesi için de tüm tedbirleri aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir dini, etnik kökenle bizim bir sıkıntımız yok. Onlara karşı herhangi bir hareketimiz yok. Bu harekatın tek hedefinde teröristler var. Bunlarla mücadele devam ediyor. DEAŞ ile mücadelemizin PKK'dan, YPG'den hiçbir farkı yok. Hepsi terörist. Dolayısıyla bunlara karşı da bizim yaptığımız yöntem ile yollar aynı. Dün biliyorsunuz, birinci öncelikli olarak, Tel Abyad'daki DEAŞ hapishanesine yöneldik. Oraya vardığımızda PKK'lıların, YPG'lilerin buradaki terörist DEAŞ'lıları kaçırdıklarını, hapishaneyi boşalttıklarını gördük. Bunu da gerekli şekilde tespit ettik, gerekli makamlarla görüşmelerimizi, konuşmalarımızı, koordinasyonumuzu yapıyoruz. Sonuç olarak, bölgede herhangi bir şekilde terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz, birincisi bu. İkincisi de güvenli bölgeyi tesis edip hem kendi hudutlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlayacağız hem de diğer taraftan bu bölgeden ayrılmış bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güven ve huzur içinde evlerine ve topraklarına dönmelerine katkı sağlayacağız.

Biz başından beri ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim burada yapmaya çalıştığımız tek şey, 82 milyon halkımızın, ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, bu amaçla çalışıyoruz."

Fırat'ın batısıyla ilgili gelişme olup olmadığı yönündeki soruyu Akar, "Çalışmalarımız sürüyor." diyerek yanıtladı.

AA

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