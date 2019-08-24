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24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:35:37 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:41:04

Milli Savunma Bakanı Akar'dan güvenli bölge açıklaması: İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölgeye ilişkin "İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'deki gözlem noktaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akar, 'İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız' dedi.

İŞTE AKAR'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Güvenli bölge tesisinde ilk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı."

İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız.

Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor.

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