Milli Savunma Bakanı Akar:Çekilme olmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi akar, Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmaması durumunda harekatın aynı kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyurdu.



Milli Savunma Bakanı Hulusi akar, Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz' dedik ve kestik diyen Akar, "amacımız Suriyeli kardeşlerimizin evine dönmesi" ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kayseri'de Barış Pınarı Harekatı'na yönelik önemli açıklamalarda bulundu

Bölgedeki masum ve mazlum insanların yayında olduklarını belirten Akar, "hedefimizide PKK, YPG ve DEAŞ var" dedi.

"Sınırlarımızda terör varlığını kabul etmiyoruz" diyen Akar, "Dünya bu namertlerin gerçek yüzünü görmeli" dedi.

Kimyasal silahların TSK envanterinde bulunmadığını çok net biçimde vurgulayan Akar, "Teröristler güvenli bölgeden çıkmazsa harekat devam edecek." ifadesini kullandı.