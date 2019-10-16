16 Ekim 2019 Çarşamba 16:34:40 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 17:57:55
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
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